PERGUNTAS1. Se for eleito presidente do PSD, vai manter a direção da bancada parlamentar? 2. Que balanço faz da liderança de Rui Rio?3. Pretende abrir o eleitorado do partido aos militantes sem quotas em dia e a simpatizantes?4. O PSD é de centro, direita ou também abarca algum espetro do socialismo?









Ver comentários