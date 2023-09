"É preciso acordar Portugal": Montenegro encerra evento do partido com criticas ao PS

O presidente do PSD encerrou este domingo a Universidade de Verão do partido e aproveitou para criticar o Partido Socialista em relação à questão da habitação."O Estado não chega para resolver o problema da habitação. O que o PS quer fazer na habitação é perder o futuro", criticou.Luis Montenegro afirmou ainda que uma das causas do partido é "a juventude". "Tratar dos jovens é tratar também dos problemas dos pais e dos avós desses jovens", disse.Na fase final da sua intervenção, o líder do PSD fez questão de responder ao repto deixado no sábado pelo antigo presidente social-democrata Durão Barroso sobre a importância de vencer as europeias do próximo ano para voltar à governação. O partido está a trabalhar para "ganhar as próximas eleições europeias", garantiu.O presidente do PSD falou ainda sobre as 13 demissões do Governo e terminou afirmando que "é preciso acordar Portugal para a falta de competência e de liderança de António Costa".

A Universidade de Verão, uma iniciativa de formação de jovens quadros que cumpre 20 anos, funciona tradicionalmente como uma segunda 'rentrée' do partido depois da Festa do Pontal, a meio de agosto -, mais perto do reinício da atividade política e parlamentar depois das férias.



Edição que ficou também marcada pelo tema das presidenciais e por um 'recado' do antigo líder Durão Barroso sobre a importância de vencer as europeias.