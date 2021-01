"É vergonhoso": eleitores em longas filas esperam horas para votar em vários pontos do País. Veja as imagens

Milhares de pessoas juntam-se este domingo para exercer o direito de voto antecipado para as presidenciais. O Governo permitiu que os eleitores se dirigissem às mesas de voto para votar uma semana antes do dia das eleições para evitar aglomerados.No entanto, em vários pontos do país há longas filas e grande dificuldade em manter as regras de distanciamento físico. Os eleitores consideram que o aglomerado de pessoas "é vergonhoso" e que deveria de "haver mais pontos de votos, para não juntar tanta gente no mesmo local".Há ainda quem refira que teme pelo que pode acontecer depois do dia de hoje tendo em conta a pandemia do coronavírus.