PS vence e garantiu até ao momento cinco eurodeputados

O Partido Socialista é o partido mais votado nas europeias, com 33,81% dos votos e cinco eurodeputados eleitos, segundo dados oficiais da Secretaria-geral do Ministério da Administração Interna.Em segundo lugar estava, à mesma hora, o Partido Social Democrata, com 22,71% dos votos e três eurodeputados eleitos.O Bloco de Esquerda tinha 9,53% dos votos e um eurodeputado eleito. O PCP, em quarto lugar, elegeu um eurodeputado, tendo conquistadoPelas 22h25 estavam já apurados os resultados de 3.000 das 3.092 freguesias e 83 dos 100 consulados.Portugal elege hoje 21 de 751 eurodeputados.Acompanhe aqui a divulgação dos resultados oficiais durante esta noite eleitoral.