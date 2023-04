O ex-adjunto do ministro das Infraestruturas João Galamba, Frederico Pinheiro, omitiu a existência das notas da reunião entre a CEO da TAP e o grupo parlamentar do PS durante dois meses. Foi exonerado por Galamba na sequência desse episódio, que obrigou o Governo a pedir um adiamento do prazo para entega de documentação à comissão de inquérito, sabe o Negócios. E foi na sequência da exoneração que agrediu três pessoas no Ministério das Infraestruturas.

