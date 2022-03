O Estado vai apoiar com 60 euros as famílias mais carenciadas para limitar o impacto da subida dos preços nos alimentos e bens de primeira necessidade, confirmou ontem o Ministério do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.A medida surge na sequência do Conselho de Ministros de quarta-feira e prevê o pagamento dos 60 euros numa única prestação em abril, de acordo com a informação avançada por fonte do Governo à Lusa.