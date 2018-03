Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Famílias poupam até 200 milhões no crédito à habitação

Clientes com Euribor a 3 e 6 meses e spreads entre 0,25% e 0,3% são beneficiados.

Por Bruno de Castro Ferreira e José Castro Moura | 01:30

As famílias vão poupar até 200 milhões de euros com a aprovação da lei que vai obrigar os bancos a absorverem o impacto da Euribor negativa no crédito à habitação. O PS e o BE chegaram a acordo para a aprovação de uma proposta bloquista que estava há dois anos parada no Parlamento. "É um avanço muito importante", diz Mariana Mortágua, que não consegue contabilizar o número de famílias que vão beneficiar.



As contas à poupança são do PS e baseiam-se na informação dada pelo governador do Banco de Portugal que, em 2016, calculava que a repercussão da Euribor negativa nos créditos iria gerar uma poupança de 700 milhões para os clientes.



Para já, nas contas do PS, os consumidores já terão poupado 500 milhões e deverão agora poupar mais 200 milhões. Com a Euribor a 3 e 6 meses negativa, os clientes com spreads entre 0,25 e 0,3% não estão a pagar juros mas apenas a amortizar capital.



Quando as novas regras estiverem em vigor, sempre que a diferença entre a Euribor e o spread der um valor negativo os bancos são obrigados a assumir a perda através de "um crédito, que pode ser liquidado quando os juros subirem", anunciou ontem João Galamba, do PS.



PORMENORES

Contratos "incompatíveis"

Associação Portuguesa de Bancos diz que o desconto da Euribor nos contratos de crédito à habitação e ao consumo é "incompatível com a natureza de um contrato mútuo oneroso".



Taxas em mínimos

A Euribor a 3 meses estava, segundo os últimos dados, nos -0,329%, a Euribor a 6 meses nos -0,272% e a Euribor a 12 meses nos -0,191%.



Efeitos da lei

A lei vai aplicar-se aos contratos em vigor. Em créditos que estejam a chegar ao fim, o valor é abatido ao capital em dívida.