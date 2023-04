Fernando Medina diz que mulher de João Galamba "não foi nomeada e não vai ser nomeada" pelo Governo

O ministro das Finanças, Fernando Medina, respondeu a questões do PSD sobre a mulher de João Galamba, esta quarta-feira, em audição no parlamento.



"Laura Cravo não foi nomeada, não vai ser nomeada. Estão a questionar o ministério das Finanças por uma nomeação que o ministério não fez, só porque Laura Cravo é mulher de Galamba", respondeu Medina, questionado pelo Chega.





O ministro das Finanças aproveitou para apontar o dedo ao PSD e ao Chega e acusar de aproveitamento político. "A tentativa de combate político com familiares mostra um nível, na minha opinião, deplorável. Não baixarei a esse nível", disse."É a primeira vez que me lembro de um ministro ser criticado não por nomear, mas por não nomear alguém", rematou Medina.O ministro lembrou que a mulher de João Galamba é quadro da administração pública, e que a mudanã de cargo surge no abrigo do regime de mobilidade. "O cargo será provido em concurso público. Quem quiser candidatar-se poderá, o cargo não está preenchido", aditou Medina.A audição no parlamento surge após pedido do Chega, com intenções de questionar o Governo a propósito das medidas de combate à inflação.O decreto da Assembleia da República de cabaz de bens alimentares com IVA 0% foi promulgado, esta quarta-feira, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.