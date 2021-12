Se ganhar as eleições Legislativas, António Costa quer ter Fernando Medina na pasta das Finanças, noticiou esta quarta-feira o jornal ‘Eco’, que avançou ter confirmado a informação junto de duas fontes que conhecem o processo. O cenário está montado.









Costa já tinha defendido, no início de dezembro, um futuro executivo dinâmico, “com uma equipa mais curta, renovada, ágil”. O atual primeiro-ministro quer nas Finanças alguém com experiência governativa e Medina aparece no topo da lista, segundo a mesma fonte.

O ex-autarca de Lisboa ocupa o quinto lugar na lista de candidatos do PS pela capital, mas Medina pode ter o perfil indicado para tutelar as Finanças e não é a primeira vez que a hipótese é avançada. Em 2019, quando Mário Centeno estava a deixar a pasta, Medina surgia como o sucessor. Quando confrontado com essa hipótese, o então presidente da Câmara de Lisboa considerou essa possibilidade “bizarra”.