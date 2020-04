Ferro Rodrigues continua no ativo com pulmão fragilizado em tempos de pandemia

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, continua a desempenhar as suas funções e resiste ao cumprimento da quarentena aconselhada pela Direção-Geral da Saúde (DGS) para grupos de risco, como é o caso da segunda figura do Estado.O também deputado socialista foi submetido a duas intervenções cirúrgicas pulmonares, em março e em maio de 2018. Esta circunstância coloca-o no conjunto de cidadãos que devem permanecer em isolamento, de acordo com o estado de emergência que vigora no País.Ainda assim, Ferro Rodrigues considera estar em condições de se deslocar ao Parlamento. Ao Correio da Manhã, o gabinete do presidente da Assembleia da República (AR) garante que Ferro Rodrigues encontra-se "de boa saúde e em boa forma física, segundo o médico que o acompanha há muitos anos e o cirurgião que o operou".No próximo mês de novembro, Ferro Rodrigues completa 71 anos de idade, o que também o poderia obrigar ao dever de quarentena. Contudo, por ser titular de um cargo político, o presidente da AR, assim como os restantes deputados, não está abrangido por esta recomendação para maiores de 70 anos.Quem está a cumprir à risca os conselhos da DGS são os serviços da Assembleia da República. Dos 415 funcionários, cerca de um quarto, isto é 115, está em isolamento profilático: "105 enquadram-se no grupo de risco", dos quais "30 estão a trabalhar à distância", "outros 10 encontram-se a prestar assistência aos filhos", revela aoo gabinete do secretário-geral da AR.Enquanto durar o estado de emergência, os restantes 300 funcionários estão a trabalhar em equipas rotativas: 20 a 80 funcionários ficam no edifício e entre 220 a 280 em teletrabalho, consoante a atividade parlamentar. Os que se encontram à distância podem, contudo, ser "convocados sempre que se justifique". "Foram ainda determinadas cinco quarentenas preventivas, por 14 dias, devido a deslocações ao estrangeiro, por motivo de férias", acrescentaram os serviços da AR.O PCP não tem nenhum deputado de quarentena mas decidiu dar um tratamento especial a Jerónimo de Sousa. Este mês, o secretário-geral comunista faz 73 anos, e, por isso, só vai ao Parlamento quando for essencial.Não há deputados de quarentena, mas como o Parlamento está a funcionar com um quinto dos 230 parlamentares (46), há 184 deputados que não participam diretamente nos trabalhos, apesar de terem de se registar.O Parlamento vota esta quinta-feira a renovação do estado de emergência. Ficaram ainda agendados plenários para dia 8 , para debater iniciativas dos partidos, e para dia 16, que pode servir para prorrogar o estado de emergência.O estado de emergência vigente por 12 dias termina às 23h59 desta quinta-feira, dia em que a Assembleia da República vai também votar o seu prolongamento.A Conferência de Líderes decidiu que, excecionalmente à regra de 1/5, o plenário tem de reunir um quórum de pelo menos 116 deputados (metade mais um), para votar a extensão do estado de emergência.O PSD e o CDS defendem que só deveria funcionar a Comissão Permanente do Parlamento, composta por 30 a 35 deputados. Este órgão só costuma ser chamado durante as férias.