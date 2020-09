Rui Rio sobre Festa do Avante! : “Há uma cedência especial ao PCP”

O líder do PSD, Rui Rio, reagiu esta terça-feira às notícias sobre a auditoria ao Novo Banco que revelam perdas superiores a quatro mil milhões de euros. "O que foi pago pelos portugueses foi de forma injusta", atirou Rui Rio."Estranho que se fale mais do BES do que no Novo Banco porque o que vamos pagar é o Novo Banco", acrescentou.Relativamente à Festa do Avante!, Rui Rio diz que "há uma cedência especial ao PCP". Para o líder do PSD, "falha o PCP que insiste em fazer o que não devia e o Governo que o permite".