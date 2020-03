Filho de Silva Pereira nomeado para Bruxelas

Gonçalo Silva Pereira, filho do eurodeputado do PS Pedro Silva Pereira, foi nomeado adido técnico principal da REPER - Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia. Um posto que tem cerca de três mil euros de salário mais casa.O despacho de nomeação, assinado pela secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, é de 13 de janeiro, ainda que só tenha sido publicado em Diário da República a 20 de fevereiro.Em resposta à revista ‘Sábado’, o Ministério dos Negócios Estrangeiros refere que "contrata pessoas de acordo com as necessidades de recursos e nos termos legais aplicáveis".Diz que, "nestes termos, eventuais laços de parentesco, seja com quem for, não são critério, nem para beneficiar nem para prejudicar os interessados".Pedro Silva Pereira recusou comentar: "Não interfiro na vida profissional do meu filho", disse. Gonçalo Silva Pereira, de 27 anos, é licenciado em Relações Internacionais pela Universidade Católica e é mestre em Estudos Internacionais e Diplomacia pela Universidade de Londres.Na última tentativa de ingresso na carreira diplomática chumbou com nota 9,5 no exame para adido de embaixada, em junho de 2019.Do currículo de Gonçalo Silva Pereira constam sobretudo estágios, por períodos de poucos meses. Esteve na embaixada de Portugal em Berlim, na delegação portuguesa junto da OCDE e na própria OCDE. Desde janeiro de 2019, integrou duas direções-gerais da Comissão Europeia.Durante o estágio na OCDE, cuja sede é em Paris, Gonçalo ficou alojado num apartamento disponibilizado pelo antigo primeiro-ministro José Sócrates. Na acusação da Operação Marquês, o custo do alojamento é contabilizado em 14,8 mil euros.