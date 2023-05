Galamba ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP na próxima quinta-feira

António Lacerda Sales, o presidente da Comissão de Inquérito da TAP revelou esta tarde aos jornalistas que João Galamba e Frederico Pinheiro serão ouvidos na CPI relativamente à polémica em torno do ministério das Infraestruturas. As audições estão marcadas para a próxima quarta e quinta-feira.O ex-adjunto será o primeiro a ser ouvido, na quarta-feira, às 14h00. O ministro das Infraestruturas vai ao parlamento na quinta-feira, às 17h00.

O caso, que remonta a 26 de abril, envolveu denúncias contra o ex-adjunto Frederico Pinheiro por violência física no Ministério das Infraestruturas e furto de um computador portátil, já depois de ter sido demitido, e a polémica aumentou quando foi noticiada a intervenção do Serviço de Informações de Segurança (SIS) na recuperação desse computador.



Galamba foi posteriormente acusado por Frederico Pinheiro de omitir informação à Comissão de Inquérito da TAP. Acusações que o ministro nega. Na semana passada, apresentou a sua demissão face à crescente pressão política, mas o primeiro-ministro António Costa decidiu não aceder ao pedido.

Este episódio gerou uma divergência pública entre o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, em torno da manutenção no Governo do ministro das Infraestruturas, João Galamba, que apresentou a sua demissão, mas que António Costa não aceitou.

João Galamba negou as acusações, sublinhando que não houve ocultação uma vez que as notas, enviadas pelo ex-adjunto no corpo de um email, foram endereçadas à comissão de inquérito.