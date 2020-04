Governo fecha aeroportos nacionais entre dia 9 e 13 de abril. Conheça as medidas do Estado de Emergência

António Costa falou esta quinta-feira ao País depois de ter sido aprovada no Parlamento a renovação do Estado de Emergência devido à pandemia de coronavírus por mais 15 dias.As medidas deste novo decreto serão apresentadas no final da reunião do Conselho de Ministros que decorre esta quinta-feira. Antes dessa apresentação, o primeiro-ministro falou ao País e abordou alguns pontos dessas mesmas medidas. António Costa, nesta declaração, referiu o que já tinha sido noticiado sobre as limitações das deslocações na Páscoa.O primeiro-ministro revelou ainda que o Governo decidiu fechar os aeroportos nacionais entre dia 9 e 13 de abril devido a este Estado de Emergência. Outra medida anunciada por António Costa foi a isenção das taxas moderadoras para doentes infetados com Covid-19.Com a renovação do Estado de Emergência, os "inspetores das condições de trabalho passam a poder suspender despedimentos cujos indícios de ilegalidade sejam manifestos, evitando-se assim o abuso do atual estado de emergência por parte de entidades patronais", referiu o primeiro-ministro dando de conta de um reforço de competências para estes trabalhadores. Os inspetores da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) terão poderes para suspender despedimentos ilegais, evitando abusos cometidos por entidades patronais na vigência do estado de emergência para combater a covid-19.De acordo com o primeiro-ministro, face a noticias de abusos nas relações laborais, o Governo decidiu abrir a possibilidade de requisição de inspetores a qualquer outra inspeção de serviços do Estado para reforçar o quadro da ACT.Vai ser ainda possível o "perdão parcial das penas de prisão até dois anos ou dos últimos dois anos de pena". No entato, esta é uma medida que não se aplica a crimes como homicídio, violaçao, abuso de menores e violência domestica.Recorde que o Estado de Emergência foi renovado por mais 15 dias devido à pandemia de coronavírus que se vive em Portugal e no Mundo. O surto de Covid-19 já matou 209 pessoas no País e mais de 47 mil a nível mundial. António Costa refere que a população não pode "aligeirar" e recorda que o País ainda está "na fase de manter disciplina e reforçar" a adoção de medidas.