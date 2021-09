Governo lamenta morte de cidadão português em incêndio numa prisão indonésia

O Ministério dos Negócios Estrangeiros lamentou esta quarta-feira a morte de um cidadão português num incêndio numa prisão de Jacarta, na Indonésia, e diz que estão em curso diligências junto da respetiva família para que seja prestado o apoio necessário.

Fonte do gabinete da secretária de Estado das Comunidades disse à agência Lusa que a embaixada de Portugal na Indonésia "mantinha contacto regular" com este cidadão português.

"Estão em curso diligências junto da respetiva família, para a prestação do apoio necessário nestas circunstâncias trágicas", acrescentou.

Este cidadão português morreu num incêndio que eclodiu na noite passada na prisão de Tangerang, uma cidade a oeste da capital indonésia, e que provocou pelo menos outros 40 mortos e dezenas de feridos.

"O fogo espalhou-se rapidamente e não houve tempo suficiente para abrir algumas celas", explicou o ministro da Justiça da Indonésia, Yasonna Laoly, durante uma conferência de imprensa.

O responsável acrescentou que "40 pessoas morreram no local, outra morreu a caminho do hospital" e que foram identificados oito detidos gravemente feridos.

O ministro apontou ainda para a existência de 31 feridos ligeiros.

As autoridades ainda estão investigando as causas do incêndio, mas suspeitam de um problema elétrico numa das 19 celas do bloco C2 do estabelecimento prisional.