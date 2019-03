Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo manifesta "profunda consternação" pelos mortos da queda de avião na Etiópia

O avião despenhou-se este domingo de manhã, cerca de seis minutos após a descolagem da capital da Etiópia.

Por Lusa | 17:56

O Governo português manifestou este domingo "profunda consternação" pelas 157 vítimas mortais da queda do avião na Etiópia, que partiu de Adis Abeba com destino a Nairobi.



"Foi com profunda consternação que o Governo português tomou este domingo conhecimento da queda de uma aeronave na Etiópia, que partiu de AdisAbeba com destino a Nairobi", refere um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros.



O Governo manifesta ainda "as suas mais sinceras condolências às famílias das 157 vítimas do trágico acidente".



Expressa também a sua solidariedade para com os governos da Etiópia e do Quénia, "nesta hora de luto".



Um avião da Ethiopian Airlines, um Boeing 737-8 MAX, despenhou-se este domingo pouco depois de ter descolado de Adis Abeba, Etiópia, tendo morrido as 157 pessoas (149 passageiros e oito tripulantes) que estavam a bordo.



O avião, que realizava um voo regular entre Adis Abeba e Nairobi (Quénia), despenhou-se este domingo de manhã, cerca de seis minutos após a descolagem da capital da Etiópia.