O primeiro-ministro, António Costa, defendeu esta quarta-feira que, mesmo com os efeitos da pandemia e da guerra na Ucrânia, “o emprego está no máximo” e “a economia está a crescer como há muitos anos não crescia”.









Costa e os ministros iniciaram esta quarta-feira em Braga uma iniciativa de dois dias, em que o primeiro-ministro almoçou com empresários e defendeu que o País tem “boas razões para ter confiança, que é uma condição fundamental”.

A reunião do Conselho de Ministros decorre esta quinta-feira em Braga, dois dias depois de Costa ter travado a saída do ministro da Administração Interna, João Galamba, contra a recomendação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Galamba é o único ministro ausente em Braga.