Governo muda direção do Infarmed

Maria do Céu Machado liderava a Autoridade do Medicamento desde maio de 2017.

Por Francisca Genésio | 12.02.19

O Governo decidiu não reconduzir, por mais três anos, a pediatra Maria do Céu Machado na liderança da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed). Sabe o Correio da Manhã que a decisão foi tomada no último conselho de ministros e que o nome da atual presidente já tinha sido validado pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (Cresap). Terá sido o primeiro-ministro, António Costa, a opor-se à recondução do atual conselho diretivo do Infarmed, que integra ainda Rui Ivo, vice-presidente, e Sofia Oliveira Martins, vogal.

Em causa poderá estar o facto de Maria do Céu Machado se ter manifestado contra a mudança da sede do Infarmed de Lisboa para o Porto, assim que foi anunciada, em novembro de 2017. A decisão de descentralização da Autoridade do Medicamento acabou por ser suspensa pelo Ministério da Saúde em setembro de 2018 do ano passado. Confrontada pelo CM, Maria do Céu Machado disse não querer comentar o assunto.

Maria do Céu Machado assumiu a liderança do Infarmed em maio de 2017, em substituição do médico Henrique Luz Rodrigues, que atingiu o limite de idade para exercer funções públicas - 70 anos. Antes de ir ser nomeada para o Infarmed, dirigiu o departamento de Pediatria do Hospital de Santa Maria e foi Alta Comissária para a Saúde e diretora clínica do hospital Amadora-Sintra.