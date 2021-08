A disputa pela Câmara da Figueira da Foz incendiou as relações já tensas entre o PSD e Pedro Santana Lopes. A decisão sobre o pedidos sociais-democratas para impugnar a lista do antigo primeiro-ministro deverá ser conhecida esta sexta-feira.





Caso o juiz dê razão ao PSD, considerando que a candidatura não pode concorrer à câmara e assembleia municipal com o nome ‘Pedro Santana Lopes - Figueira a Primeira’, os efeitos serão meramente corretivos, não podendo concluir pela invalidação da lista, esclareceu a candidatura do PSD, encabeçada por Pedro Machado. Garantiu ainda que a intenção não é afastar Santana da corrida autárquica, por isso “a contestação foi submetida antes da meia-noite do dia 9, quando termina o prazo para correções das listas”.