PCP considera verba de 15 milhões de euros insuficiente para o Pinhal de Leiria

Mata foi devastada pelo fogo há um ano.

Por Lusa | 10:57

A Direção da Organização Regional de Leiria (Dorlei) do PCP considerou esta terça-feira que a dotação orçamental de 15 milhões de euros para o Pinhal de Leiria, faseados até 2022, é "altamente insuficiente para fazer face a tudo o que está por fazer".

Num comunicado enviado à agência Lusa, um ano após o incêndio que devastou a Mata Nacional de Leria em 86%, o PCP diz que "esta verba é altamente insuficiente para fazer face a tudo o que está por fazer numa visão integrada e abrangente da recuperação, requalificação e gestão adequada da Mata Nacional de Leiria".

"Este valor pode ser o suficiente para custear intervenções na floresta, mas o investimento necessário vai muito mais além disso, desde logo no urgente investimento na estrutura do ICNF [Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas] no que respeita a técnicos superiores, técnicos operacionais, veículos, equipamentos, máquinas, sistemas de comunicação, entre outros", acrescenta a nota.