"Nunca estiveram em causa as interconexões elétricas. Para essas já havia acordo, estão em construção. O acordo político que agora foi encontrado era onde havia bloqueio". O primeiro-ministro respondia assim às críticas do PSD, que tem denunciado a desistência de duas das três interligações previstas para se alcançar o consenso com a Espanha e a França para o corredor verde.









