Internet enche-se de memes para se despedir de Assunção Cristas

Assunção Cristas anunciou, este domingo, que vai abandonar a liderança do CDS , após as primeiras projeções à boca da urna mostrarem que o partido sofreu uma derrota histórica nestas legislativas. Derrotada nas urnas, Cristas tornou-se o grande fenómeno da noite nas redes sociais.A presidente do CDS anunciou que pediu a antecipação do congresso nacional, previsto para março de 2020, e que não se irá recandidatar, e as reações dos internautas não tardaram, com o Twitter a encher-se de gifs animados e imagens a despedirem-se da mulher que liderou o destino dos centristas durante três anos.