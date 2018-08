Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Irmã de Robles já tinha casa em Portugal quando comprou prédio de Lisboa

Facto contraria motivo apresentado pelo ex-vereador do Bloco para justificar investimento.

Por Débora Carvalho | 03:24

A irmã de Ricardo Robles, emigrada desde 2011 na Bélgica, já era proprietária de uma casa na Herdade da Aroeira, concelho de Almada, quando em 2014 comprou a meias com o irmão o polémico prédio em Alfama, Lisboa.



Este dado contraria assim a justificação que o ex-vereador do BE na Câmara de Lisboa deu, no dia 27 de julho, para o negócio. "Em 2014, a minha irmã tinha a intenção de regressar a Portugal com o seu filho. O imóvel foi adquirido para ser a habitação da minha irmã.



A gestão do arrendamento das restantes frações ficaria a seu cargo", disse. A morada fiscal de Lígia Robles, na caderneta predial do imóvel como no processo de licenciamento da obra, é na rua dos Pinheiros, na Aroeira. Nesta zona, Jorge Jesus, Rui Vitória ou Luisão têm casa.



Questionado pelo CM, Robles confirmou que a irmã adquiriu o imóvel em 2003 e que ainda o detinha na data do negócio. Em 2017, a irmã casou com um alemão, com o qual teve um segundo filho, e desistiu de regressar a Portugal. O prédio, comprado por 347 mil euros num leilão do Estado, esteve à venda por 5,7 milhões de euros.