"Não cometeu nenhuma ilegalidade", afirma Catarina Martins sobre Robles

A coordenadora do BE defendeu o ex-vereador à saída de uma audiência com o Presidente da República, no Palácio de Belém.

Por Lusa | 17:26

A coordenadora do BE recordou esta segunda-feira que toda a direção bloquista decidiu manter a confiança política no vereador Ricardo Robles, num primeiro momento, tendo "as circunstâncias" mostrado "muito difícil" a sua manutenção no cargo.



"A direção do BE manteve a sua inteira solidariedade com Ricardo Robles neste tempo todo", declarou Catarina Martins à saída de uma audiência com o Presidente da República, no Palácio de Belém, na qual esteve acompanhada pelo líder parlamentar, Pedro Filipe Soares, e pelo vice-presidente da Assembleia da República José Manuel Pureza.



Catarina Martins sustentou que "as circunstâncias demonstraram que se tornava muito difícil" manter o exercício da função de vereador, e que "Ricardo Robles chegou ele próprio a essa conclusão, discutiu-a com a direção e a direção aceitou esse pedido de demissão".



Num primeiro momento, disse, a seguir à publicação de notícias sobre um imóvel comprado por Ricardo Robles em Alfama, a direção analisou e considerou que, "embora a decisão anterior [de potencial venda do imóvel comprado antes por preço inferior] fosse uma decisão que contrariava" aquilo que o BE defende, Ricardo Robles "continuava a ter as condições para exercer o seu cargo de vereador".



A coordenadora bloquista envolveu, assim, toda a direção nas diversas fases deste processo, que culminou com a renúncia de Robles, na segunda-feira, comunicada como tendo acontecido no domingo.



Catarina considerou ainda que, apesar de atitude de Robles contrariar posição do Bloco, este não "cometeu nenhujma ilegalidade".