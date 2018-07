Catarina Martins tem quota em empresa de turismo rural na Guarda

Líder do BE já foi sócia gerente, mas renunciou em 2009, detendo atualmente 4%.

Por Diana Ramos e Wilson Ledo | 12:02

A família de Catarina Martins tem uma empresa que explora quatro alojamentos turísticos na zona do Sabugal.A líder bloquista já foi sócia gerente, mas renunciou em 2009, detendo uma quota de 4%. "Sempre o declarou nos registos de interesses ao Parlamento e ao Constitucional", diz aofonte oficial do BE.A mesma fonte adianta que "as casas estavam abandonadas há muitos anos e que foram recuperadas pela família para turismo rural".Questionado sobre se o investimento contradiz as políticas do BE , explica que "nas grandes cidades, a pressão do turismo desregulado é um fenómeno com grande impacto, resultando na expulsão de moradores pobres"."Pelo contrário, o turismo em espaço rural fixa habitantes e combate a desertificação.", concluiu.