Catarina Martins admite “erro de análise” do Bloco no caso Robles

Líder do BE soube do prédio do ex-vereador da Câmara de Lisboa pela imprensa.

A líder do Bloco de Esquerda reconheceu um "erro de análise da comissão política" do partido relativamente ao caso do ex-vereador da Câmara de Lisboa, Ricardo Robles.Catarina Martins, numa entrevista à RTP3, admitiu que soube do caso do prédio do seu companheiro de partido pelas notícias.Catarina considerou "exemplar" a postura de Robles ainda que admita que se envolveu num negócio "contrário ao que defendemos".Recorde-se que Ricardo Robles abandonou o cargo de vereador que assumia na Câmara Municipal de Lisboa na sequência de uma polémica onde ficou estabelecido que, em 2014, o autarca adquiriu um prédio em Alfama por 347 mil euros, que foi reabilitado e posto à venda em 2017 avaliado em 5,7 milhões de euros.Ricardo Robles renunciou ao cargo de vereador do BE da Câmara de Lisboa na segunda-feira, afirmando ser "uma decisão pessoal" com o "objetivo de criar as melhores condições para o prosseguimento da luta do Bloco pelo direito à cidade".Esta é, de acordo com Ricardo Robles, "uma opção privada, forçada por constrangimentos familiares" e "no respeito pelas regras legais", para ultrapassar aquilo que se tornou "um problema político real" e que criou um enorme constrangimento à "intervenção como vereador".No sábado de manhã, a coordenadora bloquista, Catarina Martins, disse que Ricardo Robles "nada fez de errado", classificando as notícias de alegada especulação imobiliária de "mentiras".

Catarina Martins considera que a insistência na continuidade de Robles tanto na autarquia lisboeta como no cargo que ocupava no Bloco mesmo depois das explicações "foi um erro".

