Como águas passadas não movem moinhos, o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, assumiu-se esta segunda-feira, em entrevista à CMTV, como "um dos promotores" das convergências com o PS" sem linhas vermelhas. O partido está disponível para entendimentos e viabilizar um futuro governo socialista e os consequentes Orçamentos do Estado da Legislatura desde que se façam pontes entre as exigências do PCP e do PS de António Costa.