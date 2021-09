Jerónimo diz que aeroporto em Alcochete é fundamental para o país e que Montijo só interessa à VINCI

O secretário-geral do PCP reafirmou esta quarta-feira que a construção do novo aeroporto de Lisboa no campo de tiro de Alcochete é fundamental para o país e considerou que a opção pelo Montijo só interessa à multinacional francesa VINCI.

"A construção do novo aeroporto internacional no Campo de Tiro de Alcochete é um elemento estratégico de interesse nacional e de grande valor e significado regional. Conhecemos as razões que levam o Governo do PS, e outros, a querer fazer esquecer o verdadeiro ponto de partida da atual fase deste processo, que foi a privatização da ANA-Aeroportos e Navegação Aérea [adquirida pela multinacional VINCI]", disse Jerónimo de Sousa.

"E é importante lembrar que a construção faseada do novo aeroporto de Lisboa no Campo de Tiro de Alcochete estava decidida, como o PCP defende, com impacto ambiental aprovado, com a ANA com recursos suficientes para concretizar o projeto. E tudo foi travado pela privatização, pois a multinacional, a quem ofereceram a ANA, preferiu manter o aeroporto dentro da cidade de Lisboa", acrescentou Jerónimo de Sousa, numa sessão pública de apoio ao cabeça-de-lista da CDU, Luís Franco, nas eleições autárquicas para a Câmara de Alcochete, no distrito de Setúbal.

Para o líder comunista, a multinacional VINCI "prefere manter o essencial da operação na cidade de Lisboa e expropriar a Base Aérea número 6, no Montijo, para usar como segundo aeroporto, à custa das populações de Lisboa e do Montijo".

"A demagogia de que um aeroporto no Montijo iria criar empregos na cidade, não é mais que isso mesmo, demagogia. Iria, isso sim, criar uma degradação profunda no espaço urbano para concretizar uma má solução", disse.

"Pelo contrário, como já esteve consensualizado, incluindo com o posicionamento do PS, o novo aeroporto, nos termos públicos do Campo de Tiro, permitirá, pelas suas condições geográficas, promover o desenvolvimento e criar emprego em toda esta região, sem os prejuízos das localizações defendidas pela multinacional", sublinhou o dirigente comunista .

Jerónimo de Sousa lembrou que a CDU tem uma posição comum em todos os municípios sobre a construção do novo aeroporto, a favor da opção pelo campo de tiro de Alcochete.

"É a posição que melhor serve a população de todos os municípios envolvidos e aquela que melhor serve o interesse nacional e o desenvolvimento da economia nacional. Uma posição independente dos interesses egoístas da multinacional, a que PS e PSD se submetem", justificou.

Afirmando-se confiante num bom resultado da CDU nas eleições autárquicas no distrito de Setúbal, Jerónimo de Sousa exigiu "mais medidas concretas e menos demagogia" ao Governo do PS, designadamente no que respeita ao reforço do Serviço Nacional da Saúde.

Jerónimo de Sousa lembrou também que, entre muitas outras medidas viabilizadas pelo Governo, "foi pela ação e intervenção do PCP que foi possível assegurar o pagamento dos salários a cem por cento aos trabalhadores em lay-off desde o princípio do ano".

"O PS teve toda a oportunidade para encetar uma política alternativa. Não o fez, porque são outros os seus compromissos. Mesmo quando, pela intervenção do PCP, foi obrigado a dar passos e resposta a alguns problemas, fê-lo contrariado, a arrastar os pés", disse.

"É preciso concretizar. Se há milhões como dizem -- e há -, então que se coloque ao serviço dos problemas dos trabalhadores do povo e do país e se integrem numa estratégia que assegure o desenvolvimento harmonioso de Portugal. Que esse dinheiro sirva para garantir os investimentos que o Governo continua a adiar, não só na saúde, mas noutros importantes domínios, como os transportes", defendeu o líder comunista.