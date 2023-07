João Cravinho "desconhecia os termos do contrato" de assessoria assinado com Marco Capitão Ferreira

"Aqui não se fazem julgamentos judiciários. Fazem-se julgamentos políticos", avisou aos deputados presentes. Perante a intervenção do Chega, o ex-ministro da Defesa acusou o partido de "aproveitamento político" deste caso. "Parece que o ónus da prova está do nosso lado e que somos todos culpados. Não sabemos ao certo sobre o que é que incide este processo judicial. Sabemos o que dizem os jornais", defendeu.Para justificar o contrato, João Cravinho alegou que "a DGRDN concluiu que precisava de assessoria técnica" por ter assumido "novas responsabilidades no mês de janeiro do ano de 2019". "Há centenas de contratos em funcionamento a toda a hora na Administração Pública", vincou o atual MNE em resposta ao PSD, dizendo não ser sua obrigação "fazer o policiamento" dos mesmos, caso contrário "não faria mais nada além disso". "Esse contrato foi enviado pela DGRDN. Não foi enviado pelo ministro", argumentou.Helena Carreiras começou por trazer uma novidade para esta audição, revelando a intenção de "proceder à reetruturação orgânica da DGRDN". "Acredito que a fusão realizada no passado entre duas grandes direções-gerais, a de Pessoal e Recrutamento Militar, e a de Armamento e Infraestruturas de Defesa, representou uma enorme sobrecarga sobre os recursos humanos, concentrou em poucos os poderes de direção, e criou riscos que importa mitigar", sustentou a governante.De seguida, afirmou que nunca detetou indícios de incumprimento da lei no período em que Marco Capitão Ferreira esteve no Governo. "Embora não saiba ao certo as razões que levaram a buscas na residência do professor Marco Capitão Ferreira, posso assegurar que, no período em que trabalhei com ele, nunca detetei qualquer indício de que o secretário de Estado da Defesa Nacional não agia no estreito cumprimento das suas competências e no respeito da lei", frisou. O ex-secretário de Estado tinha "o perfil adequado" para a função, nas palavras da ministra, e garantiu-lhe que cumpriu aquilo para que foi contratado. Helena Carreiras falou na altura com Marco Capitão Ferreira, que lhe "deu as explicações que eram necessárias naquele momento".Em resposta a questões colocadas por Joana Mortágua do Bloco de Esquerda, a ministra da Defesa asseverou que a Lei de Programação Militar está sob a sua tutela. "O professor Mário Capitão Ferreira apoiava-me apenas nos elementos mais técnicos. Vou continuar a ter a Lei de Programação Militar sob a minha tutela", vincou. Helena Carreiras acredita que "as pessoas confiam nas Forças Armadas" e sabem que "a Defesa funciona", afirmou já em resposta a João Dias, do PCP.