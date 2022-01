João Oliveira do PCP falhou eleição em Évora

O deputado comunista João Oliveira, no parlamento desde 2005, falhou a eleição para a Assembleia da República nas legislativas deste domingo pelo círculo de Évora, segundo os resultados oficiais divulgados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

Líder parlamentar do partido, João Oliveira, 42 anos, é licenciado em Direito, e foi um dos dois dirigentes que substituiu o secretário-geral do PCP durante a campanha depois de Jerónimo de Sousa ter sido operado a uma estenose na carótida.

No círculo de Évora, PS ganhou as eleições com 43,9%, e três deputados, e o PSD teve 21,49% e um deputado. A CDU recolheu 14,54% dos votos, falhando a eleição de um deputado.