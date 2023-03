Líder da Iniciativa Liberal acusa PSD de não cumprir acordo nos Açores

O presidente da IL disse, esta quarta-feira, que quem não cumpriu o acordo nos Açores foi o PSD e que a decisão de o cessar resultou de um "acumular de situações", comprometendo-se a "viabilizar as boas propostas" apresentadas.

Rui Rocha falava aos jornalistas nos passos perdidos da Assembleia da República depois de o deputado IL no parlamento dos Açores ter anunciado, esta quarta-feira, que rompeu o acordo de incidência parlamentar feito com o PSD.

"O acumular de situações de incumprimento daquilo que é a base fundamental deste acordo, leva a que a Iniciativa Liberal entenda que está no momento de formalizar a cessação deste acordo. Quem não está a cumprir e quem não cumpriu o acordo foi o PSD", acusou o líder do partido.

No entanto, para Rui Rocha, "isso não significa que decorra necessariamente uma falta de solução política" nos Açores, assegurando que os liberais vão avaliar cada uma das propostas legislativas que forem apresentadas, bem como o orçamento.

"Face a esta nova situação, vamos analisar cada um das propostas e o orçamento e se trouxeram vantagem para os açorianos, a Iniciativa Liberal cá estará para viabilizar as boas propostas que forem apresentadas", assegurou.

O líder do partido deixou claro que a IL "não faz nenhum tipo de entendimentos com o PS nem soluções que envolvam o PS".

Depois deste anúncio do deputado liberal, também o deputado independente no parlamento dos Açores (ex-Chega) rompeu o acordo de incidência parlamentar feito com o Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM).

Na sequência destes anúncios, o presidente do Governo dos Açores comprometeu-se a ser um "referencial de estabilidade".