Líder do Chega diz que novo ministro das Finanças é "uma espécie de fetiche político"

O líder do Chega, André Ventura, disse neste sábado que a nomeação de Fernando Medina para ministro das Finanças no novo executivo socialista é uma "espécie de fetiche político" e considerou que este "não é um Governo a sério".

"Eu não sei o que passou pela cabeça a António Costa quando escolheu Fernando Medina para ministro das Finanças. Eu acho que ninguém no país compreende bem", afirmou no encerramento da II Convenção Regional do Chega/Madeira, no Funchal.

André Ventura criticou também a nomeação de Helena Carreiras para a Defesa e disse que, no geral, o primeiro-ministro colocou "de forma algo macabra" no executivo todos os potenciais candidatos a seu sucessor.