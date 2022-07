O presidente eleito do PSD, Luís Montenegro, será consagrado durante o 40º Congresso do partido, que começa esta sexta-feira e termina no domingo, porém, nas 66 páginas da moção com que o futuro líder se apresentou às diretas, e que será votada no fim de semana, não figura uma única solução para o novo aeroporto de Lisboa, apesar do primeiro-ministro, António Costa, já ter dito que não avançará com a ampliação da capacidade aeroportuária da capital sem o apoio social-democrata.









