Conselho Europeu destaca Portugal em reunião na Áustria

Por Sérgio A. Vitorino | 14:57

O Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, está a participar esta quinta-feira, em Innsbruck, na Áustria, na reunião informal de Ministros de Justiça e Assuntos Internos (JAI), organizada pela Presidência Austríaca do Conselho da União Europeia.

Pela primeira vez Portugal foi sentado num local de destaque durante o conselho JAI, entre os ministros da França e da Croácia. O ambiente de descontracção deu mesmo para aproveitar e ‘lançar’ a final de domingo entre os dois países, no Mundial de Futebol (o representante croata foi mesmo com uma camisa da sua selecção).

O lugar dado a Portugal é interpretado como uma "valorização da capacidade portuguesa de construir pontes e promover o diálogo", disse ao CM fonte do Ministério da Administração Interna. O conselho JAI está marcado pela actualidade política dos 28 estados membros, no momento de complexo debate sobre as migrações, protecção de fronteiras, cooperação policial e sistema de asilo.

A reunião debateu a resiliência à crise, com enfoque no policiamento de proximidade e a luta contra o tráfico de seres humanos.