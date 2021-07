Maioria dos partidos ataca redução populista de deputados na Assembleia da República

A maioria dos partidos está contra a redução de até 49 deputados na Assembleia da República, que consta do projeto de revisão constitucional que o PSD deverá entregar no Parlamento depois das eleições autárquicas, marcadas para 26 de setembro.A proposta laranja ainda está a ser alinhavada, mas o líder do PSD já anunciou algumas das linhas mestras, entre as quais está a diminuição do número de parlamentares de 230 para um valor entre 181 e 215. Ao CM, uma fonte socialista criticou "a agenda populista do PSD", considerando "desajustado avançar com esse debate numa altura de crise, em que as prioridades devem assentar no controlo da pandemia e na recuperação económica do País". Outras das preocupações vindas da bancada rosa passam pelo "ataque à pluralidade e à representatividade do Parlamento, que irá prejudicar sobretudo os partidos mais pequenos".