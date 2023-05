Enquanto os protestos dos representantes do setor do alojamento local se faziam sentir, esta sexta-feira, no exterior do Parlamento, lá dentro os deputados da maioria socialista aprovaram, na generalidade, o pacote legislativo para a habitação proposto pelo Governo, chumbando quase todos os projetos apresentados pela oposição, apesar da ministra da tutela, Marina Gonçalves, ter admitido que o executivo está aberto a melhorar as suas propostas, que agora vão ser discutidas na especialidade.









