Esta quarta-feira é a véspera do dia em que se assinala mais tempo de democracia do que alguma vez houve ditadura em Portugal e arrancam as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, com o balanço do País que restou daquele momento em 1974 que cobriu Lisboa de cravos vermelhos.Esta quinta-feira já terão passado 17 500 dias desde que o Estado Novo terminou.