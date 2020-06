Mais uma saída no PAN. Deputada Cristina Rodrigues deixa partido e passa a deputada não inscrita

A deputada Cristina Rodrigues, eleita por Setúbal nas últimas eleições legislativas, desvinculou-se do PAN e vai passar ao estatuto de não inscrita, acusando a direção do partido de a silenciar e condicionar a sua "capacidade de trabalho".

"Hoje, de coração extremamente apertado, decidi desvincular-me do PAN, após ter dado tanto de mim a este partido. Infelizmente, não consigo adiar mais esta decisão e apenas a tomo por não ver outra saída e por acreditar que, ao adiá-la, poderia vincar ainda mais as divergências existentes e ser mais prejudicial para o partido, para mim e para as causas com que continuo a identificar-me", afirma a parlamentar numa nota enviada à agência Lusa.

Cristina Rodrigues diz já não conseguir "lidar com a forma como o PAN tem sido orientado" e considera não ser possível "inverter esse rumo através dos atuais mecanismos internos".