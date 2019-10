PAN mostra-se disponível para acordos pontuais com o PS

Após a reunião com António Costa, o porta-voz do PAN, André Silva, assumiu que o partido está disponível para acordos pontuais com o futuro Governo socialista."Nós estaremos disponíveis, à partida, para aprofundar aquilo que é uma relação com o partido socialista, quer em processo legislativo, quer ao nível do Orçamento de Estado", disse aos jornalistas, revelando que haverá um encontro entre ambas as partes na próxima semana para se perceber se "há hipóteses para alargar os entendimentos, haja mais ou menos convergências".Em atualização