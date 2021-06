Marcelo condecora ex-presidente do Supremo Tribunal com Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou hoje o antigo presidente do Supremo Tribunal de Justiça, juiz conselheiro António Joaquim Piçarra, com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo.

Uma nota publicada no 'site' da Presidência da República adianta que a atribuição da Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo decorreu numa cerimónia restrita no Palácio de Belém.

A cerimónia contou com a presença do presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, com o primeiro-ministro, António Costa, com o novo presidente do Supremo Tribunal de Justiça, conselheiro Henrique Araújo, com a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, com a Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, e com a Provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral.