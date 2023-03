Marcelo convida homólogo dominicano para visita e espera cooperação no digital

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou esta quinta-feira ter convidado o Presidente dominicano, Luis Abinader, para visitar Portugal por altura da Web Summit e afirmou esperar um reforço da cooperação bilateral no setor digital.

Marcelo Rebelo de Sousa falava em Santo Domingo, no Palácio Nacional, após um encontro com o seu homólogo dominicano, Luis Abinader, no início da sua visita oficial de um dia à República Dominicana, que assinalou ser a primeira de um Presidente português.

"Convidei o Presidente Abinader a ir a Lisboa ainda este ano, provavelmente na altura da Web Summit, da cimeira digital que se realiza em novembro. Queremos tê-lo connosco. Queremos ter a República Dominicana mais forte connosco na revolução digital", declarou.

Com Luis Abinader ao seu lado, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que esta "é a primeira visita de um Presidente português à República Dominicana" e acrescentou que "a sua visita em novembro será a primeira visita de um Presidente dominicano a Portugal".

O chefe de Estado português considerou que "os acordos hoje firmados vão permitir rapidamente o aumento da cooperação bilateral entre a República Dominicana e Portugal".

Marcelo Rebelo de Sousa referia-se ao acordo-quadro de cooperação entre os dois países e a um memorando de entendimento sobre ensino superior e inteligência artificial assinados pelo ministro dos Negócios Estrangeiros português, João Gomes Cravinho, e pelo ministro das Relações Exteriores dominicano, Roberto Álvarez.

Antes das declarações à comunicação social, sem direito a perguntas, os chefes de Estado português e dominicano trocaram condecorações.

Marcelo Rebelo de Sousa atribuiu a Luis Abinader a Grande Colar Ordem do Infante D. Henrique e foi condecorado pelo seu homólogo com a Grã-Cruz Placa de Ouro da Ordem do Mérito de Duarte, Sánchez e Mella.

Esta visita oficial antecede a 28.ª Cimeira Ibero-Americana de chefes de Estado e de Governo terá lugar entre sexta-feira e sábado, em Santo Domingo, sob o lema "Juntos por uma Ibero-América justa e sustentável", e na qual Portugal estará representado pelo Presidente da República e pelo primeiro-ministro, António Costa.