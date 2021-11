Marcelo já falou com Rio e diz que agora "avança-se serenamente" para período eleitoral

O Presidente da República disse este domingo que já conversou com Rui Rio, reeleito no sábado presidente do PSD, e considerou que agora "avança-se serenamente" para o período pré-eleitoral.

"Eu já falei com ele, ontem [sábado]. Não vou contar as conversas privadas, mas, normalmente, esses contactos significam o agradecimento pelo papel desempenhado e, naturalmente, a formulação de parabéns a quem ganhou e uma palavra para quem não ganhou, mas prestou a sua função", sustentou Marcelo Rebelo de Sousa, no final de uma celebração da eucaristia, na Igreja da Sagrada Família, em Luanda (Angola).

Na sequência da vitória e reeleição de Rui Rio como presidente do PSD, o Presidente da República foi interpelado pelos jornalistas sobre que cenários antevia para as eleições legislativas.