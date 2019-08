Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa apanhados na praia

As férias só começam oficialmente no dia 12 de agosto mas Marcelo Rebelo de Sousa não resistiu a passar um fim de semana ao lado dos netos, na Quinta do Lago.encontrou este sábado o Presidente da República no seu areal favorito no Algarve, a praia do Gigi, onde entre muitas chamadas telefónicas conseguiu colocar a leitura de jornais em dia e conviver com os netos mais velhos, filhos de Nuno Rebelo de Sousa.O momento alto do dia foi mesmo o tradicional mergulho do Chefe de Estado, na companhia da neta, antes do almoço. Nadou para longe da costa, boiou e deu vários mergulhos durante mais de meia hora. Saiu da água revigorado, para ser de imediato abordado por várias pessoas e amigos que fizeram questão de o cumprimentar. Marcelo está instalado num hotel de luxo mas o almoço foi no bar que existe na praia.De férias com a família no Algarve, António Costa tentou passar despercebido numa praia do concelho de Lagoa, junto com a mulher, Fernanda Tadeu.Apenas de calções de banho e chapéu de palha na cabeça, o primeiro-ministro descansou à sombra de um toldo, almoçou no restaurante local e deu alguns passeios junto ao mar. Quase no final da tarde, não resistiu a um mergulho para refrescar de um dia de temperaturas altas, como comprovam as imagens exclusivas doO governante tem uma casa de família na zona do Carvoeiro e é lá que se refugia todos os anos. A recarregar baterias há cerca de uma semana, estas serão as últimas férias antes das eleições legislativas.Ao que oapurou, além dos momentos de praia ao lado dos netos, durante este fim de semana no Algarve, o Presidente da República vai este domingo assistir à final da Supertaça, entre o Benfica e o Sporting, que tem lugar no Estádio Algarve.