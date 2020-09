Marcelo Rebelo de Sousa: “O governo diz que está preocupado” com os números da Covid-19

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, referiu que "o Governo diz que está preocupado" com o aumento dos casos de Covid-19 no país, uma posição contrária à defendida pelo Chefe de Estado, que comentou o aumento dos números dos últimos dias.



Marcelo janta esta sexta-feira com os autarcas algarvios em Castro Marim.

O Governo anunciou no passado dia 29 de agosto que Portugal, que atualmente se encontra em situação de alerta, irá entrar em situação de contingência a partir de 15 de setembro. A região da Grande Lisboa já se encontra em contingência, situação em que se manterá aquando da mudança.



O País registou esta sexta-feira mais quatro mortos e 406 novos casos.



