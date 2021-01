Cumpriu-se a tradição no décimo sufrágio universal para a Presidência da República. Sempre que o incumbente se submete ao voto para a reeleição ganha. Marcelo é o quinto presidente reeleito, o que significa que quem conquista a eleição para Belém tende a ficar 10 anos no cargo.









Depois de Eanes em 1980, Mário Soares em 1991, Sampaio em 2001 e Cavaco em 2011, Marcelo venceu com maioria folgada na primeira volta , em todos os concelhos, mas fica longe do recorde de Mário Soares, que em 1991 alcançou 70,3% dos votos.

A luta do segundo lugar



Antes do ato eleitoral restavam poucas dúvidas sobre o vencedor, mas a luta pelo segundo lugar ganhou significado político. Ana Gomes venceu a batalha com André Ventura.



Porém, o deputado único do Chega que prometeu demitir-se se da liderança do partido se ficasse atrás da diplomata, conquistou notoriedade e votos. Ventura tem resultado histórico no Alentejo e Península de Setúbal. E se o Chega nas legislativas se aproximar deste nível eleitoral condiciona qualquer aliança à direita.





Mas os partidos à esquerda do PS que apresentaram candidatos sofreram uma pesada derrota. João Ferreira pouco melhor conseguiu que Edgar Silva e a humilhação para Ventura deixa marcas no PCP:





Pior registo ainda para Marisa Matias e Bloco de Esquerda. A candidata que há 5 anos tinha ultrapassado a fasquia dos 10% ficou muito longe dessa marca. O divórcio da geringonça está a penalizar os antigos aliados do PS. Os candidatos de esquerda poucos mais votos conseguiram do que Mayan e Tino de Rans.





Marcelo inicia novo mandato no dia 9 de Março.