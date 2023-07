Marcelo transmite à Presidente grega solidariedade e condolências pelos incêndios

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, transmitiu esta terça-feira à chefe de Estado grega, Katerina Sakellaropoulou, palavras de solidariedade e de condolências pelas trágicas consequências provocadas pelos incêndios que têm deflagrado em vários pontos da Grécia.

Numa nota publicada no site da Presidência da República, refere-se que Marcelo Rebelo de Sousa falou esta tarde com a Presidente grega "a quem transmitiu palavras de solidariedade pelas trágicas consequências provocadas pelos fogos".

Fogos que o chefe de Estado português salientou serem "fruto da crise climática" e que "têm estado a devastar" a Grécia.

Marcelo Rebelo de Sousa, de acordo com a mesmo nota, também transmitiu condolências a Katerina Sakellaropoulou, pelas vítimas da queda do avião de combate aos incêndios ocorrida esta terça-feira.

Um avião cisterna Canadair que participava no combate aos incêndios na ilha grega de Eubeia, que já dura há três dias, despenhou-se esta terça-feira na encosta de um monte perto da localidade de Platanistós, indicaram os bombeiros locais.

No avião encontravam-se duas pessoas e a comunicação com os pilotos foi perdida, segundo diversos 'media'. Até ao momento não há informações sobre vítimas mortais do acidente.

A televisão pública ERT registou e divulgou imagens do avião a despenhar-se após lançar água sobre uma frente de fogo, e seguida de uma grande explosão.

Mais de 60 novos incêndios florestais afetam o país provocando novas evacuações e danos generalizados, nomeadamente na ilha de Corfu e em Egio, Karystos, Thiva, Kalamata, Volos, Mesolongi e Domokos.

O principal incêndio deflagrou na passada terça-feira no centro da ilha de Rodes, a maior das ilhas do Dodecaneso, no sudeste da Grécia, e ainda não está totalmente dominado, num total de área ardida estimada de 11.500 hectares.

Ao todo, cerca de 19 mil pessoas foram já retiradas de Rodes, naquela que é classificada como a maior operação de evacuação de incêndios florestais jamais efetuada no país, enquanto mais de 2.000 pessoas foram retiradas de Corfu.

Uma nova onda de calor começa a atingir a Grécia a partir de hoje [esta terça-feira], com temperaturas máximas previstas de 44 graus Celsius. Em Atenas, os termómetros devem chegar a 41 graus Celsius e no centro do país, 44 graus Celsius, segundo a previsão agência meteorológica nacional (EMY) grega.

Estas temperaturas muito elevadas, que surgem após um fim de semana de calor intenso, vão manter-se na quarta-feira, antes de uma descida prevista de até 5 graus Celsius a partir de quinta-feira, segundo a mesma fonte.