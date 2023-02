"Sou candidata à coordenação do Bloco de Esquerda", declarou Mariana Mortágua, numa conferência de imprensa em que deixou um aviso às elites: "Não estamos aqui para vos agradar ou vos dar sossego." A candidatura surge na sequência do anúncio de Catarina Martins de que vai deixar a liderança do Bloco na Convenção Nacional de 27 e 28 de maio, em Lisboa.









