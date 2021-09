Medina e Moedas colados em Lisboa, Moreira reeleito no Porto, Santana volta à Figueira e PS perde Coimbra

Fernando Medina em Lisboa e Rui Moreira no Porto são reeleitos nas autárquicas deste domingo. PS perde Coimbra para uma coligação apoiada pelo PSD. 21:00

O socialista Fernando Medina em Lisboa e o independente Rui Moreira no Porto são reeleitos nas autárquicas deste domingo. PS de Manuel Machado perde Coimbra para uma coligação apoiada pelo PSD e o CDS e liderada por José Manuel Silva.



Estas são as previsões das sondagens à boca da urna realizada pela Intercampos para o CM/CMTV/Jornal de Negócios realizada este domingo com o objetivo de identificar o resultado da votação para as Autárquicas 2021.

Lisboa

Fernando Medina é o vencedor das eleições autárquicas em Lisboa e deverá recolher entre 33,2% e 37,6% dos votos. Carlos Moedas é o segundo com uma percentagem entre 29,9% e 34,3%. Medina necessita de uma coligação de esquerda para governar a capital.

Porto

No Porto, Rui Moreira arrasa com um intervalo entre 40,6% e 45,4 dos votos enquanto o PS deverá recolher entre 15,9% e 19,9% dos votos. O PSD deverá ficar-se entre 14,4% e 18,4%

Figueira da Foz

O independente Santana Lopes regressa à câmara da Figueira da Foz com uma resultado que deve oscilar entre os 39,7% e os 44,5%. O PS recolhe entre 36,1% e 40,5%.

Coimbra

A Coligação Juntos por Coimbra, de José Manuel Silva (42,3%-47,%) apoiada pelo PSD e CDS, destronou o PS que se fica pelos 30.1%-34,5%.

Amadora

O PS mantém a câmara da Amadora com um resultado que deve oscilar entre os 42,1% e 46,9%. A coligação Dar Voz à Amadora, apoiada pelo PSD e CDS fica-se pelos 21,9-25,9%.

Almada

O PS mantém a câmara de Almada e deverá recolher entre 36,0 e 40,4%. A CDU deverá alcançar entre 29,7% e 34,1%.