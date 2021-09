Taxa de abstenção pode atingir níveis históricos. Previsão aponta para entre 46% e 49%

A afluência às mesas de voto nas eleições autárquicas 2021 foi de 42,43% até ás 16h. De acordo com uma previsão da CMTV, a taxa de abstenção este ano deve situar-se entre os 46% e 49%.



Apesar de este ano haver mais uma hora para votar (as mesas de voto encerraram às 20h), a abstenção pode atingir níveis históricos, como uma das percentagens mais altas em eleições autárquicas.





Há quatro anos, nas eleições de 2017, a abstenção fixou-se em 45,03%. Valores que diminuíram face a 2013, em que se registou uma taxa de abstenção de 47,4%.São mais de nove milhões de cidadãos em Portugal elegíveis para votar. De acordo com a informação disponível no site do Ministério da Administração Interna, apenas cerca de cinco milhões votaram nas últimas eleições autárquicas.