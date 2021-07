O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, disse esta segunda-feira que "nunca mais voltará" a andar em excesso de velocidade."Dos carros do Estado nada direi. Do meu próprio caso reconheci duas coisas: não era eu quem ia a conduzir, e não me apercebi do que estava a acontecer. Isso não me desresponsabiliza. Já fiz a minha contrição. Já falei com quem conduz, o meu motorista, e nunca mais voltará a acontecer", esclareceu em declarações àA comitiva de António Costa fez uma viagem de Vila Nova de Gaia a Lisboa em menos de duas horas, no final do dia e já sem agenda oficial. São mais de 300 quilómetros que seria impossível ao primeiro-ministro percorrer entre as 18h00 e as 20h00 cumprindo o código da Estrada.